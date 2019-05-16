تراند اليوم : تسريب امتحانات الصف الاول الثانوى 2019:امتحانات الصف الاول الثانوي ..تسريب...

مصر -الخليج 365

قامت وزارة التربية والتعليم في مصر الييوم بنشر نموذج بكيفية امتحانات الي طللاب الصف الاول الثاني لمادة لغة العربية ,وقامت وزارة التربية والتعليم بنشر نماذج امتحانات من اجل معرفة الطلاب تعامل مع الامتحانات الصف الاول الثانوي ,وكما عملت وزارة التربية والتعليم عن طريق نظام الالكتروني الجديد من خلال *التابلت* الذي تعتمد علي في فهم محتوي الدراسي لطلاب الاول الثانوي

لمعرفة نماذج الاختبارات والمراجعات من هنا

وكما تعمل وزراة التربية والتعليم في جميع محافظات مصر علي اكثر الجهود من اجل امجاح امتحانات الاول الثانوي لعام 2019 ,وكما تعمل وزراة علي جهود جبارة خصوصا بعد اعتماده علي نظام الالكتروني الجديد من خلال التابلت ويتم الغاء الامتحانات الورقية

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وكما تعمل وزارة التربية والتعليم في مصر علي منع عليمات التسريب امتحانات لطلاب الاول الثانوي ,وكما اعلنت وزارة التربية والتعليم علي تكثيف الرقابة علي الامتحانات لعام الجديد من خلال فرض رقابتها علي نماذج الامتحانات وتعمل علي سيطرة علي لجان الامتحانات خوف من نشر بعض نماذج الاختبارات الطلاب

وما اكدت وزارة التربية التعليم ان امتحان طلاب الاول ثانوي لعام 2019 هو امتحان نقل مثل الامتحانات في السنوات السابقة

وكما اعلنت الوزارة علي انه تم تجهيز حوالي 1700 تقريبا من المدراس الحكومية بالبنية التحتية التقنية اللازمة، كي نقدم امتحان إلكتروني آمن على التابلت بدون الإعتماد على الشريحة أو الإنترنت.