تراند اليوم : رابط تسريب امتحان العربي للصف الاول الثانوي 2019 :تسريب امتحانات...

مصر -الخليج 365

نتابع معا سويا متابعينا الكرام اخر الاخبار بخصوص امتحانات النهائية بدات امتحانات النهائية للصف الاول الثانوي في مصر ، تضج مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من نماذج الامتحانات المسربة مدعين بأنها تعود للامتحانات النهائية للصف الاول الثانوي للعام 2019 الفصل الدراسي الثاني مايو.

الامر الذي دفع الكثير من طلاب اولى ثانوي 2019 في محافظة الإسكندرية – الإسماعيلية – أسوان – أسيوط – الأقصر – البحر الأحمر – البحيرة – بني سويف – بورسعيد – جنوب سيناء – الجيزة – الدقهلية – دمياط – سوهاج – السويس – الشرقية – شمال سيناء – الغربية – الفيوم – القاهرة – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – مطروح – المنوفية – المنيا – الوادي الجديد ، عن التساؤول عن حقيقة هذه النماذج المسربة لامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني .

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وزارة التربية والتعليم المصرية أكد أنها تبذل جهود مكثفة لمنع تسريب اوراق امتحانات الاول الثانوي ، من خلال تشديد الاجراءات الخاصة بسير امتحانات الثانوية ، مطالبةً من جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية وعدم الانصياع لما يتم تداوله من نماذج مسربة .

تسريب امتحان العربي للصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي :-

تسريب امتحانات الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني من خلال (الرابط التالي) أو من خلال (الرابط التالي) ، أو من خلال (الرابط التالي) .