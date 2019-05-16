روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه المنيا 2019 الترم الثاني عبر موقع مديرية المنيا التعليمية

نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه المنيا 2019،فور أن يعتمد محافظ المنيا نتائج الترم الأول ومن المقرر أن يتم رفع نتيجة إعدادية المنيا عبر مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، لتكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس متاح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 من أهم نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظات الصعيد، حيث تعد المنيا من أكبر المحافظات في الصعيد، كما أنها تتميز بأنها تحصل على نسبة نجاح عالية في الشهادة الإعدادية، ولهذا فنرصد إليكم في هذا التقرير جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه المنيا، وسيتم وضع رابط تحميل النتيجة فور اعتمادها.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية المنيا التعليمية، قد أعلنت أنها تعمل على قدم وساق من أجل سرعة إعلان نتائج الامتحانات، حيث من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنيا خلال الأسبوع الحالي.

نتيجة إعدادية المنيا 2019

حيث من المتوقع أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 في شيت اكسل كما حدث في نتائج إعدادية المنيا الترم الأول، ولهذا احرص أيها الطالب على تحميل برنامج الاكسل على الجهاز الخاص بك لتتمكن من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية.

Advertisements

نتائج الشهادة الإعدادية 2018 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

يمكن لجميع طلاب ثالثه إعدادي بمحافظة المنيا كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 فور اعتمادها.

مديرية المنيا التعليمية

كما من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 لجميع الإدارات التعليمية عبر الموقع الإلكتروني مديرية المنيا التعليمية، كما يتم عرض نتائج الطلاب عبر موقع اليوم السابع وموقع مصوراي وفيتو من خلال رقم الجلوس، ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بحفظ رابط هذا التقرير في المتصفح ومتابعته على مدار الساعة، حيث سيتم التحديث ووضع روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 .

حيث أكدت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أخر موعد لامتحانات الترم الأول لجميع المحافظات يوم الخميس القادم.

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنيا، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تم الانتهاء من امتحانات إعدادية المنيا الترم الأول خلال الأسبوع الحالي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن الامتحانات قد تمت بشكل جيد دون حدوث أي تجاوزات.

أوشكت مديرية التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب.

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية إعلان نتائج الترم الثاني بداية الأسبوع.

سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا بداية الأسبوع المقبل.

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان نتيجة 3 إعدادي بالمنيا على أحر من الجمر.

اقترب موعد إعلان نتيجة االشهادة الإعدادية بالمنيا الترم الثاني

نترقب معكم أعزائي طلاب ثالثة إعدادي اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا أول الأسبوع القادم.

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا خلال الـ 24 ساعة القادمة.

تعمل مديرية التربية والتعليم بالمنيا على قدم وساق من أجل سرعة الانتهاء من نتائج الترم الثاني.

اعتمد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 73.3%.

رابط تحميل النتيجة ( من هنا)

وبلغت نسبة النجاح للشهادة “الإعدادية المهنية وضعاف السمع 91.7%

← إقرأ أيضاً: