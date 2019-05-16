تراند اليوم : دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان :دعاء اليوم الحادي عشر...

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان :-

“اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ ، وَ كَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَ العِصيانَ وَ حَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَ النّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ ” .

أدعية رمضان كل يوم دعاء من خلال موقعنا لاخباري

الاوقات التي يفضل بها الدعاء :-

الثلث الأخير من الليل

عند الأذان : روي في سنن ابي داود عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ” ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا ” .

بين الأذان والإقامة : روي في مسند أحمد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله “إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا”

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في السجود: روي في سنن النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله ” قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثروا الدعاء ”

أدبار الصلوات المكتوبات

عند نزول الغيث

عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة

آخر ساعة من بعد العصر

دعاء يوم عرفة : روى مالك بن أنس في الموطأ عن طلحة بن عبيدالله أن رسول الله قال “أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له”

عند الجهاد : روي في سنن ابي داود عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ” ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا ” .