شاهد: حلقة سمية الخشاب مع بسمة وهبة في برنامج شيخ الحارة

وجهت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، رسالة للفنانة سمية الخشاب، قبل عرض الجزء الأول من لقائها في برنامج شيخ الحارة، اليوم الأربعاء.

وكتبت وهبة، عبر حسابها على إنستجرام: "ربنا معاكي يا سمية.. وإن شاء لله ربنا يهدي النفوس.. وييسر ليكي إنتي وأحمد للي فيه الخير، لأن إنتم الاتنين طيبين.. وأنا متعاطفة معاكي ومتعاطفه معاه، لأن إنتم بتحبوا بعض".

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وأضافت: "وربنا يكرمك يا سمية، ونصيحة مني ما تديش ودنك للحاقدين والحاسدين، وخصوصا اللي بيقولولك إني بقول إني مش متعاطفة معاكي، وإني مش بكلمك عن قصد، أنا بحبك وبقدرك بس كل الحكايهً إني مش عاوزة أكون طرف في الموضوع، وربنا يكرمك حبيبتي يا نجمه ف السما".

يشار إلى أن حلقتي الفنانة سمية الخشاب من برنامج شيخ الحارة تعرض اليوم وغدا، فيما عرضت حلقتا أحمد سعد، قبل عدة أيام.

يذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب أعلنا انفصالهما بعد عام ونصف زواج، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا لدى جمهور الفنانين المصريين خاصو في الأيام القليلة الماضية.