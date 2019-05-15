تراند اليوم : تسريب امتحانات الصف الاول الثانوي لغة العربية :تسريب امتحان لغة...

متابعينا الكرام ننشر لكم تسريب امتحانات الصف الاول الثانوي لغة العربية :تسريب امتحان لغة العربية الصف الاول الثانوية 2019

حيث تقوم وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر ببذل كل ما لديه من جهود من اجل انجاح امتحانات الاول الثانوي هذا العام ، خصوصاً لاعتماده على التابلت والغاء الامتحانات الورقية .وكما تقوم وزراة من سعي لمنع اي عمليات تهريب اورق الامتحانات بشكل مكثف ، من خلال فرض رقابتها على نموذج الامتحانات ، وسيطرتها على لجان الامتحانات المنتشرة في كافة المحافظات المصرية . وكما اعلنت وزراة التربية والتعليم في جممهورية مصر العربية ان امتحان الصف الأول الثانوي لهذا العام هو امتحان سنة نقل مثله مثل السنوات السابقة من حيث الأهمية والمطلوب هو النجاح إلى الصف الثاني الثانوي.وخلال البيان الصحفي التي اصدت به وزارة ان امتحان هذا العام بنظام الكتاب المفتوح ويعتمد على اسئلة تقيس فهم نواتج التعلم، وأن امتحان هذا العام تم تصميمه في “مستوى الطالب المتوسط” و”أسلوب التصحيح” تم تصميمه لمراعاة أن الطلاب يخوضون هذه التجربة لأول مرة. وكما اكدت وزارة التربية والتعليم ان حولي 1700 مدرسة حكومية بالنبية التحتية التقنية اللازمة، كي نقدم امتحان إلكتروني آمن على التابلت بدون الإعتماد على الشريحة أو الإنترنت.

ولفتت إلى أن هناك حوالي 500 مدرسة مجهزة، ولكن ما تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي قررت الوزارة أن امتحاناتها ستكون ورقية هذا العام إلى حين إكتمال تجهيزها، بالاضافة الي أن طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات سوف يمتحنون ورقيًا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم الي إن (تجربة امتحانات مارس + تجربة اختبار المنصة الالكترونية في مايو) ساعدت الوزارة علي أن تقر الحل الأمثل والذي سنطبقه في الـ 1700 مدرسة بدون الإعتماد على الشبكات في الوقت الراهن.

وأضاف شوقي أنه إذا حدثت أي مشكلة فنية في مدرسة بعينها، سيعقد الإمتحان ورقيًا، لافتة الي أن الوزارة جهزت غرفة عمليات على مدار الساعة لحل أي مشاكل طارئة في أي مدرسة في مصر خلال فترة الامتحانات.

Advertisements

وطالبت الوزارة الطلاب بعدم الانشغال بكيفية وصول الامتحان إليكم سواءً كان ورقيًا أو على التابلت، والأهم هو عدم الإلتفات لأي جدل أو استنتاجات أو اسئلة فرعية أو إشاعات، والتركيز فقط على قراءة فصول المنهج (الترم الثاني فقط) في محاولة هضم وفهم المفاهيم نفسها بدلًا من حفظها وسيكون الامتحان مباشرًا ويسيرًا عليكم.

أمثلة استرشادية لامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي مايو 2019 من الوزارة:

نماذج لأسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى مايو 2019 من الوزارة ، لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة. الطريقة الجديدة للوصول لإجابة أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي والذي يعتمد على فهم المحتوى الدراسي والتفكير النقدي.

جدول امتحانات الاول الثانوى 2019 الترم الثاني

وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019 .