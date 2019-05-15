تراند اليوم : EgyBest ايجي بست يعود اليكم تعرف على طريقة الدخول للموقع

EgyBest ايجي بست يعود اليكم تعرف على طريقة الدخول للموقع

EgyBest ايجي بست وطريقة سهله للدخول عليه الموقع الذى كان

يعرض الافلام والمسلسلات المجانية بعد ما تم ايقافه فى مصر ترددت انباء عن عودته مره اخرى ولكن بعد رمضان فما السبب؟

الموقع تقدمت ضدة شكاوى متعددة من اصحاب الشركات المنتجة للافلام والمسلسلات لانه يعرض معظم تلك الافلام دون مراعاة لحقوق النشر والملكية الفنية.

العديد من رواد التواصل الاجتماعى وجميع مواقع السوشيال ميديا اعلن غضبه عن حجب الموقع بمصر تحديدا.

والبعض الاخر نشر عن عودة الموقع بعد شهر رمضان نظرا لان الموقع كان يعرض مسلسلات رمضان وكان يتسبب فى خسائر كبيرة للشركات المنتجة.

وفسر البعض ايضا ان مسلسلات رمضان هذا العام كلفت الشركات تكاليف كبيرة جدا وان الموقع كان لابد من ايقافه فورا.

والبعض الاخر قال ان الموقع كان يعرض الافلام الاجنبيه لنا بدون مقابل فلماذا اغلقتموة؟

يقول احمد احد رواد تويتر ” البلد كلها زعلانه عشان EgyBest اتقفل ،، الى هو المفروض موقع بيسرق الافلام والمسلسلات من مواقع عالمية زى نيتفلكس ويديهالك ببلاش .. لأ وفوق كل دا مسمين دا ظلم .. سؤال واحد بس انتوا بتفهموا منين”

ويقول مسيو

من اكبر المواقع اللى بحبها

من اكبر المواقع ال كنت تلاقيها عليها افلام ومسلسلات عربي…. وصباح الدلع للمواطن الغلبان وتحمل وتتفرج اونلاين زي ما انت حابب الحكومة قررت تقفل اي موقع عليه مسلسلات او افلام عربي تحت مفهوم ايه بقي انك لو عاوز تتفرج علي مسلسل مصري لازم تدفع وتشخلل جيبك وتتفرج

الله لا يوفقكم

اما اسماء فقالت” موقع #egybest تقفل!!!!!!! ليش ….. الله لا يوفقكم هذا الموقع الوحيد اللي احب اتابع منه”

افضل موقع عربي

اما تامر فيقول” حراامم ، أفضل موقع عربي ماقد شفت مسلسل او فلم الى عليه ، وش السبب يا جماعه ؟؟”

اما مايا فتقول” يعنى ايه #egybest يتقفل انتوا بتهزروا انا مستنيه رمضان يخلص عشان اتفرج على اڤنچرز و جلاس و كابتن مارڤل و المسلسلات الى مكملتهاش و على عيار نارى. و كنت مستنيه ١٢٢ ينزل لا بتهزروا حراااام والله كده كتير دا انا ملحقتش اقول اتفرج على Game of thrones”

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من اجل مجموعة من المسلسلات السخيفه

وتضيف” MeGzZ”

قمة الخرا اللي ف الدنيا بجد عشان خاطر السيطرة علي شوية مسلسلات سخيفة يقفلوا الحاجة اللي بتجيبلنا الأعمال العظيمة اللي العالم كله بيقدمها مفيش اي وسيلة ترفيه بتتساب كدا ف مصر

EgyBest ايجي بست يعود اليكم تعرف على طريقة الدخول للموقع

طريقة سلهة للدخول على الموقع:

وهناك من وضع حلول لمشاهدة الموقع وعرف الرواد كيف يدخلون علية لانه مغلق فى مصر فقط

فيقول ” ”

يا جماعه متزعلوش الموقع مقفول في مصر بس يعني اي برنامج VPN يغير الـ Ip بتاع الجهاز لاي دولة من دول اوربا ويشتغل عادي اوفضلهم برنامج اسمة betternet شغال للاب واللموبايل ابحثوا عنه وحملوه وغيروا الـ ip بتاعك وعيش حياتك، وبهذه الطريقه يعود اليكم الموقع بكل سهوله وبدون غضب ومعاناة.

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