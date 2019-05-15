موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “زراعية – صناعية – تجارية- فندقية”

ينتظر الطلبة وأولياء الأمور الإعلان عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وقد تم اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، وهي الامتحانات التي يخوضها قرابة الـ 757 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2018/2019، ومن المنتظر ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 بعد انتهاء الإختبارات في 1210 مدرسة على مستوى الجمهورية، بعدد لجان 2329 لجنة أصلية و473 لجنة ملحقة، وتبلغ عدد المواد الدراسية التي يتم إجراء الإختبارات بها 2025 مادة دراسية، ويمكنك تحميل جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصف الثالث 2019 من خلال ذلك المقال، والذي سنحاول من خلاله تقديم إجابات التي قد تأتي إلى ذهنك عزيزي الطالب وتبحث عن إجابة لها، كما نقدم لكم متابعة لحظية لأخبار امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية 2019، وكما عودناكم لا نقدم في تقريرنا إلا المعلومة الموثقة من وزارة التربية والتعليم أو من موقع بوابة التعليم الفني، والتي تم إنشاءها خصيصًا لإدارة امتحانات الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلوم التجاري والفندقي 2019.

نتيجة دبلوم الزراعة 2019.

نتيجة دبلوم التجارة 2019.

نتيجة دبلوم الصناعة 2019.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019



يمكنك التعرف على ارقام جلوس الدبلومات الفنية 2019 بالكود ورقم السر، وذلك للوصول إلى لجنتك بسهولة أثناء الامتحانات.

بالكود ورقم السر، وذلك للوصول إلى لجنتك بسهولة أثناء الامتحانات. موقع بوابة التعليم الفني هو الموقع المعتمد رسميا، والذي يمكنك من خلاله التسجيل الألكتروني في استمارة إتمام شهادة إتمام الدبلوم الفني الزراعي أو الصناعي أو التجاري 2019.

هو الموقع المعتمد رسميا، والذي يمكنك من خلاله التسجيل الألكتروني في استمارة إتمام شهادة إتمام الدبلوم الفني الزراعي أو الصناعي أو التجاري 2019. تأتي الخطة الزمنية لجدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية “زراعة – صناعة – تجارة – فندقي” نظام 3 سنوات و5 سنوات على النحو الموضح بالجدول التالي:

الاختبارات موعد بداية الامتحانات موعد نهاية الامتحانات الاختبارات العملية 11 مايو 2019 16 مايو 2019 الاختبارات النظرية 18 مايو 2019 30 مايو 2019

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منحة في مجال التنكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع شركة أمازون وهي من الشركات الرائدة في مجال الحوسبة، بالإضافة إلى البنك الدولي، ويستفيد من المنحة 300 طالب و50 معلم، وهي منحة تعزز فرص الطلبة في الحصول على فرص عمل مناسبة.

تعمل وزارة التربية والتعليم جاهدة لتطوير التعليم الفني، وذلك من خلال عقد اتفاقيات مع عدد من شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، لتأهيل الشباب، حتى يتمكنوا فيما بعد للحصول على فرص عمل جيدة، بحيث تؤهلهم شهاداتهم إلى العمل في ألمانيا واليابان، وعلى أن يكونوا مؤهلين لذلك، وقد حصلوا على التدريب الكافي، الأمر الذي يرتقي بمستوى العمالة المصرية.

وقد صرح الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وذلك فور توليه منصبه وفي أول حوار صحفي معه، بأن تطوير التعليم الفني أحد أولويات رئيس الجمهورية، وأن التأهيل الجيد لطالب التعليم الفني سيمكن الطالب من الحصول على فرصة عمل قبل طالب التعليم العام، كما أن الوزارة تعمل على تأهيل طلبة التعليم الفني حتى يكونوا قادرين على المنافسة في فرص العمل في الخارج، في دول مثل ألمانيا واليابان.

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