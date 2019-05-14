ارقام برنامج اسم من مصر - رقم برنامج جورج قرداحي الجديد 2019

فازت الحاجة سامية حسين، من منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بجائزة برنامج "أسم من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى الكبير، جورج قرداحي عبر قنوات "one"، و"cbc"، والحياة".

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وذهب مقدم البرنامج إلى منزلها من أجل تسليمها الجائزة التى تقدر بـ 100ألف جنيه، بعدما تمكنت من الوصول إلى أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب هو محور حلقة أمس.

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وكان الإعلامى الكبير، جورج قرداحى، قد سرد بعض إنجازات وتاريخ بطل حلقة أمس، بعدما أكد أنه مميز جداً، حيث أنه عندما التقى السيدة أم كلثوم لأول مرة فيما سمى بلقاء السحاب،هو بألحانه وهى بصوتها الرائع توقفت الحياة فى شوارع مصر بعدما وألتف الجمهور حول الإذاعة المصرية ليستمعوا ويستمتعوا جميعاً برائعة "أم كلثوم" الجديدة "أنت عمرى".

وأكد قرداحى أنه طرد من فرقة السيرك كونه رفض أى عمل آخر خلاف الغناء، فاطر إلى العودة إلى الأسرة مرة أخرى بعدما توسط بعض أصدقائه، ووافقت على أن يغنى مقابل 3 جنيهات فى الشهر.

وتابع:"وفى ليلة استمع له أمير الشعراء أحمد شوقى توجه إلى حكمدار القاهرة الإنجليزى وطالبه بمنعه من الغناء بسبب صغر سنه ونظراً لعدم وجود قانون يمنع ذلك أخذ "شوقى"، إقرار على الفقرة بأنه لن يغنى معهم مرة أخرى".