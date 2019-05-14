موعد ظهور نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني

من المتوقع الإعلان عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي الدور الثاني عقب انتهاء أعمال التصحيح، وقد نقلت جريدة فيتو وكذلك اليوم السابع عن مصادر مسئولة بالتعليم الفني أن نسب النجاح قد بلغت هذا العام بالدور الأول 57.58%، وتسير امتحانات الدبلومات الفنية الدورالثاني حسب جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني، وكانت امتحانات الدور الثاني قد بدأت 1 يونيو الماضى، وكانت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية قد أعلنت عن بدء تقدير الدرجات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 10/8/2018 لجميع الأقسام عدا القسم الزراعي، والذي سوف تبدأ أعمال التصحيح الخاصة به 11/8/2018.

جدير بالذكر أن شعب ثانوي صناعي هي:

ميكانيكية

مركبات

بحري

كهرباء

نسيج

معماري

خشبي

معدني

تبريد وتكييف

زخرفة

الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2018

يمكنكم أعزائي الطلبة الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2018 الدور الثاني قبل عيد الأضحى، من خلال بوابة التعليم الفني، وهو الموقع الرسمي المعتمد للحصول على النتيجة، وعليكم التأكد من الحصول على الرقم السري والكود الخاص بكم من المدرسة المقيدين بها، وحين ظهور النتيجة سنوافيكم بالروابط الرسمية المتاحة، وحتى ظهور روابط أخرى يمكنكم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتائج الدبلومات. كتابة رقم الجلوس واختيار النوعية . الضغط على بحث، وستظهر لك النتيجة.

نتيجة دبلوم الصنايع

يمكنك بعد معرفة نتيجة الدبلوم الفني الصناعي التعرف على المعاهد العليا الهندسية وغيرها من الكليات والمعاهد التي يمكنك التقدم لها في تنسيق الدبلومات الفنية 2018 من خلال هذا الرابط، وذلك حتى يمكنك استكمال مشوار التعليم الجامعي، ولكن يجب التأكد من حصولك على الحد الأدنى حتى يمكنك التقدم لتلك الكليات والمعاهد.

كما يمكنكم من خلال الرابط السالف ذكره الحصول على :

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة القاهرة

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الجيزة

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الأسكندرية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة القليوبية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الشرقية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة دمياط

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الاسماعيلية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة السويس

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة بورسعيد

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة شمال سيناء

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة جنوب سيناء

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة البحر الأحمر

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة أسوان

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة قنا

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة سوهاج

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة أسيوط

نتيجة دبلوم الصنابع محافظة الفيوم

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة بني سويف

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة كفر الشيخ

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الغربية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة مطروح

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الوادي الجديد

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة البحيرة

أخبار نتيجة الدبلومات الفنية

وقد بدأ اليوم تنسيق الدبلومات الفنية، وسجل نجو ثلاثون ألف طالبا رغباتهم من خلال موقع الحكومة الألكترونية، وتنسيق الدبلومات الفنية ممتد حتى بعد عيد الأضحى، حتى يوم 19 أغسطس 2018.

وجدير بالذكر أن هناك ما يقارب 700 ألف طالب قد قاموا بتأدية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، والتي بدأت يوم 19 مايو، وانتهت الخميس قبل الماضى، وكان الدكتور أحمد الجيوشي قد قرر إحالة ملاحظ ورئيس لجنة بالأسكندرية للتحقيق، وذلك لإجبارهم طالبات على الخروج من اللجنة عنوة، وذلك على الرغم من عدم انتهاء الوقت المخصص للامتحان.

وقد أكد الدكتور محمد الجيوشي نائئب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الانتهاء من تصحيح المواد الثقافية، كما تم الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية في المواد التي اشتكى الطلاب من صعوبتها، ومن المقرر إعلان نتيجة العينة العشوائية، إلا أنه حتى الآن لم يتم إعلانها، وعلى أن يكون الطلبة قادرين على الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي أواخر يونيو القادم حسب تصريحات سيادته، وفور ورود أي تصريحات بشأن نتيجة العينة العشوائية أو نتيجة الدبلوم الفني الصناعي سوف نوردها لكم في هذا المقال فتابعونا.

وقد انتهى الطلبة والطالبات من آداء الامتحانات العملية، والتي تمتلك نسبة 40% من الدرجات بالنسبة للدبلومات العامة، و50% من الدرجات للعليم المزدوج، وتختلف الامتحانات العملية من شعبة إلى أخرى، وتختلف الفترة الزمنية التي تستغرقها، وتتراوح بين ساعة وست ساعات لبعض المواد لبعض التخصصات.

وقد أعلنت مصادر رسمية عن قرب الغعلان عن المؤشرات الأولية الخاصة بنسب النجاح، كما توقعت المصادر أن تكون نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضى.

ويمكنك أيضا:

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018

الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الزراعي

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الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني التجاري

كليات التعليم الصناعي بالجامعات المصرية

هناك كليات للتعليم الصناعي بجامعة قناة السويس وجامعة حلوان، وكذلك جامعة بني سويف وجامعة سوهاج، إذ تحتوي تلك الجامعات على أقسام للميكانيكا والكهرباء والإنشاءات والعديد من التخصصات وذلك على النحو التالي:

ويمكنك التعرف على المزيد من خلال:

خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني

وتهدف وزارة التربية والتعليم إلى تطوير التعليم الفني، والارتقاء بمستوى الطلبة، وتأهيلهم بحيث يكونوا قادرين على العمل في دول مثل ألمانيا واليابان، وبحيث تؤهلهم شهاداتهم وقدراتهم إلى ذلك.

وقد أجرى الدكتور محمد محمد مجاهد اليوم عددا من الامتحانات مع كبرى قيادات الوزارة والمسئولين بالتعليم الفني، وذلك للتأكيد على منهجية الجدارات المهنية في مناهج التعليم الفني.

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