قصة وفاة دانة القحطاني اخت غناتي

نعى نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية الطفلة دانة القحطاني "مشهورة سنابشات"؛ بسبب نوبة قلبية مفاجأة وفق ما أعلنه والدها على "سناب شات".

وقال والد دانة مشعل القحطاني في منشور على حساب ابنته على شبكات التواصل "اصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما اخذ وله ما أعطى وكل شي عنده بمقدار".

واشتهرت دانة وشقيقاتها في السعودية حيث كانت تنشر على حسابها على سنابشات يوميات خاصة بهن، حيث كان المرح والطبخ حاضرا دائما، وكان يتابعهن مئات آلاف المستخدمين.

وأعاد ناشطون نشر أخر مقاطع دانا على سنابشات حيث كانت تشتري حاجيات عيد الفطر مع عائلتها، والكثير من الفيديوهات الأخرى التي تلخص حياة الطفلة السعودية.

وكانت الطفلة دانة القحطاني قد شاركت دانا مع شقيقاتها في برنامج نجوم صغار الذي يقدمه الفنان أحمد حلمي، حيث أثارت الحلقة اعجاب الكثيرين في العالم العربي.