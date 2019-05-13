سبب وفاة الطفله دانة القحطاني في السعودية - سناب ابو دانه

أعلن والد الطفلة السعودية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاتة ابنته الطفلة دانة القحطاني، اليوم الاثنين، بسبب نوبة قلبية مفاجئة.

وقال مشعل القحطاني في إعلان نبأ وفاة ابنته ”بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 /9 /1440 هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار".

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وصدم خبر وفاة الطفلة دانة القحطاني نجمة تطبيق «سناب شات» الشهير، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نعاها والداها مشعل القحطاني اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي مؤكدًا وفاتها متأثرة بنوبة قلبية مفاجئة.3

كما شكل خبر الوفاة صدمة في لجمهور الشقيقات الثلاثة بسبب شهرة الطفلة دانة ووفاتها المفاجئة، وسط سيل من تغريدات العزاء لعائلتها والترحم عليها.

وعرف السعوديون دانة في الفترة الماضية من خلال حساب يجمعها بشقيقتيها غناتي ودنى، في موقع ”سناب شات“ وحققن فيه شهرة كبيرة من خلال نشر يوميات متنوعة يرافقهن فيها والدهن.