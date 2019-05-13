“ألاستعلام عن” رقم جلوس الصف الثالث الثانوي بدولة اليمن 2019 “علمي وأدبي”

نسعى إلي تقديم أرقام جلوس الثانوية العامه 2019 في دولة اليمن لجميع طلبه الثانوية العامه، وذلك تيسيراً علي جميع الطلاب والتي تعد مرحله هامه لهم، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم باليمن عن أمكانية الاستعلام عن “أرقام الجلوس” الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي من خلال موقع إلكتروني تابع للوزارة، فقد تم تصميم الموقع خصيصاً للتسهيل علي الطلاب وتوفير أوقاتهم لإنجاز الحصول علي رقم الجلوس 2019.

رابط ألاستعلام عن رقم جلوس الصف الثالث الثانوي 2019 بدولة اليمن

يتم الدخول علي الموقع المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم اليمني الآتي: الإدارة العامة للاختبارات باليمن.

يتم كتابه أسم الطالب بالخانة المحددة، ثم نقوم بالضغط علي بحث وفي خلال ثواني يظهر رقم جلوس الطالب.

أرقام جلوس الثانوية العامة بدولة اليمن عام 2019

يجب أن يحصل كل طالب يمني علي رقم الجلوس قبل دخول الامتحانات، مع مراجعه البيانات التي تظهر بالموقع ومطابقتها جيداً، وفي حالة وجود خطا بالبيانات الخاصة بأي طالب يقوم بالتوجه إلي الإدارة التعليمية العامه المتخصصة لأداء الاختبارات لتعديل البيانات، وفي حالة وجود صعوبة للحصول علي رقم الجلوس من الموقع الإلكتروني السابق، يقوم الطالب بترك تعليق مكتوب فيه أسم الطالب رباعي، وسوف تتولي أدارة الموقع البحث عن رقم الجلوس، ويمكن ألاستعلام عن أرقام جلوس المرحلة الأساسي (تاسع). مع تمنياتنا للجميع التوفيق والنجاح بأداء الامتحانات بسهوله ويسر.

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