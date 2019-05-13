نماذج تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 لكل المواد الدراسية الفصل الدراسي الثاني

بدأ مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية في الموعد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، في يوم 2019/5/12، في كل محافظات جمهورية مصر العربية، حيث قد وزعت وزارة التعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي على جميع مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر للفصل الدراسي الأول، حيث أنه بدأ الطلاب بأداء امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية في اليوم الأول، وخلال ذلك المقال سنوضح خريطة توزيع درجات مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي والتربية الدينية الإسلامية، ومواقع مباشرة لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.



ويذكر بأن الطلاب قد عانوا حتى اليوم من صعوبة بعض الامتحانات في مواد دراسية مختلفة، فيذكر بأنه من أول يوم امتحان في مادة اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية عانى جميع الطلاب من جانب سؤال التعبير الوظيفي ومن قطعة النحو والأعراب والاستخراج، وذكر عدد كبير من المدرسين صعوبة الامتحان في محافظة الإسكندرية.

نماذج تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وكما تعود الطالب من خلال موقعنا الإلكتروني من نشر كل ما يهم الطالب المصري في جميع المراحل التعليمية فنقوم اليوم بنشر نموذج إجابة مادة اللغة العربية لمحافظة القاهرة مع توزيع درجات المادة، كما ننشر نموذج إجابة مادة اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية لمحافظة الإسكندرية، وتتمثل النماذج في الأتي:

توزيع درجات مادة اللغة العربية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019

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توزيع درجات مادة اللغة العربية الإسكندرية 2019

نموذج اجابة امتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني القليوبية

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019

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