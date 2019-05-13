جدول امتحان الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2019 في مصر

أجرت مديرية التعليم في السويس، امتحانا تجريبيا لطلاب الصف الأول الثانوي العام، لاختبار المنصة الالكترونية، وذلك بمعرفة إدارة التطور التكنولوجي.

ولم يتمكن الطلاب من الدخول على المنصة التعليمية، بسبب فشل الوصول إلى السيستم، رغم توفير شبكة انترنت سريعة في بعض المدارس بالسويس ولم يتمكن عدد كبير من الطلاب من تسجيل الدخول على المنصة، بينما اجتاز بعضهم تلك الخطوة لكن لم يصل لنموذج الامتحان.

وأعرب طلاب الثانوية في السويس، عن استيائهم مما وصفوه بفشل منظومة الامتحانات الإلكترونية، الأمر الذي ضيع جهدهم، في إشارة إلى أنهم حضروا رغم حرارة الطقس، والصيام لإثبات حضورهم وأجراء الامتحان الإلكتروني، وحملوا الوزارة فشل تلك التجارب.

وفي وقت سابق، أعدت وزارة التربية والتعليم، نموذجًا استرشادياً لامتحان الأحياء للصف الأول الثانوي، باللغات: العربية، الانجليزية، والفرنسية