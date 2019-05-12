رقم برنامج الشارة 2019 على شاشة أبو ظبي الإمارات

برنامج مسابقات تراثي تقدمها المذيعة اللامعة الإماراتية حصة الفلاسي من قناة أبوظبي الإمارات ، الشارة برنامج المسابقات التراثي الذي يشمل كافة ميادين الحياة التراثية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هو برنامج إعلامي ناجح يستمد قيمته من جمهور المشاهدين الذين يحبونه، وهذا ما يحظى به برنامج “الشارة” على شاشة “أبوظبي الإمارات” خلال شهر رمضان من كل سنة.

ولقى برنامج الشارة متابعة جماهيرية واسعة في العالم العربي ، وقامت العديد من المحطات الفضائية في بث حلقات البرنامج ، كما قامت بمتابعة وتغطية الحدث إخبارياً العديد المحطات العربية.

Advertisements

ولاقت هذه المسابقات إقبالا كبيرا من المشاهدين ورصدت لها عددا من الجوائز الضخمة والأكبر قيمة على مستوى برامج المسابقات في الإمارات.

وتم تخصيص عدد من الهجن الأصايل من نسل "بنات جبار" من إنتاج “مركز أبحاث الهجن” بأبوظبي يحصل عليها الفائز أسبوعيا بالإجابة عن سؤال الرسائل النصية القصيرة ضمن فقرة “بنات جبار” الذي يطرح على الجميع عبر حلقات البرنامج اليومية وتجمع الإجابات على مدى الأسبوع