رقم برنامج ثواني من فضلك على شاشة ام بي سي في رمضان

فاجأ برنامج مسابقات رمضانية على شاشة "إم بي سي"، متابعيه، بإسقاطه اسم دولة قطر، من قائمة مجلس التعاون الخليجي، حيث طرح البرنامج سؤالا عن خمس دول تنتمي إلى دول الخليج، ليجيب أحد المتصلين بأسماء أربع دول هي (السعودية، البحرين، عُمان، الكويت).

وعند محاولة المتصل تذكر الدولة الخامسة، قال بصوت منخفض "قطر"، ليتجاهله المذيع، قبل أن يجيب بالإمارات، وقال ناشطون، إن محاولة وسائل الإعلام السعودية والإماراتية إقحام الأزمة الخليجية في المجالات كافة، عاد بالضرر على "دول الحصار".

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وأوضح ناشطون أن استغلال جميع المنابر من أجل التنكر لقطر وتاريخها في مجلس التعاون الخليجي، يسيء إلى المملكة أمام الإعلام.

يشار إلى أن العديد من البرامج الرمضانية على الشاشات السعودية والإماراتية، تهاجم قطر بشكل مستمر، وتتهمها بالإرهاب.