شاهد: برنامج الصدمة 2019 الحلقة الخامسة 5 تخيل يحصل معاك الموقف ده

سلط برنامج الصدمة 2019 «ورطة إنسانية»، في خامس حلقات الموسم الثالث، الذي يُعرض على فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، الضوء على قضية رعاية الأيتام والتمييز على أساس لون البشرة.

وقدم البرنامج مشهدًا تمثيليًا جسده طفل يزعم أن أحدهم تبناه وطفل آخر من الملجأ، ويطلب من المارة في الشارع أن يطلبوا من المتبني أن يعيده مرة أخرى إلى دار الأيتام، مدعيًا أنه يرعى زميله ويلعب معه ويتركه وحيدًا.

وتجاوب عدد كبير من المارة مع الطفل حيث ذهبوا بصحبته إلى المتبني لمناقشته حول الأمر ليتفاجؤوا برد صادم مفاده أنه كان يرغب في تبني الطفل الأول فقط ومجبرًا على تبني الثاني لأن الملجأ لم يقبل منحه أقل من طفلين.

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وزادت الصدمة حينما أخبرهم المتبني بأنه لا يحب شكل الطفل الثاني صاحب البشرة الداكنة لذلك لا يلعب معه، حيث جاءت الردود حول الموقف إيجابية، فقد هاجمه البعض على الطريقة التي يفكر بها.

بينما تعاطف آخرون مع الطفل مؤكدين له بأنه ليس قبيح الوجه كما يزعم المتبني والتقطوا معه صورًا تذكارية، فيما حاول بعضهم الجلوس برفقته واللعب معه.