شاهد: الفنانة درة محور حديث شيخ الحارة!

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية "القاهرة والناس".

وقالت وفاء عامر إنها لم تغير من الفنانة درة في مسلسل "نسر الصعيد"، موضحة بأنها من الممكن أن تغير من يسرا أو غادة عبد الرازق وليست من درة.

وأضافت وفاء عامر أنها لها طريق في التمثيل لا أحد يمكن الدخول فيه، قائلة: "موهبتي ملك ربي"، وبسؤالها عن: هل من الممكن العمل مع درة مرة أخرى؟، قائلة: "اشتغل مع درة ومع العفريت".

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وعن الأسباب الحقيقية لاعتذارها عن دورها مع غادة عبدالرازق في مسلسل "ضد مجهول"، قالت وفاء عامر إن غادة عبد الرازق فنانة وقيمة كبيرة، واختلفت حينها على أجري في المسلسل.

ويواصل برنامج "شيخ الحارة"، الكشف عن المزيد من أسرار نجوم الفن والرياضة ومشاهير المجتمع، مع انطلاق أولى حلقات الموسم الثالث، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الموسمين الأول والثاني، وتشهد حلقات البرنامج المزيد من الفقرات المبتكرة والمتميزة التي تم التكتم عليها خاصة مع أسرار ضيوف البرنامج التي تعرض للمرة الأولى.

وكانت أول حلقات من البرنامج قد حققا نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي استضافت فيهم الراقصة دينا والنجم أحمد أدم، والفنانة آيتن عامر، والفنان أحمد سعد.