تردد قناة العقيلة نايل سات 2019 للجمهور في العراق

طالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، برصد ما أسمته "البرامج الفاضحة"، التي تعرض حاليا على شاشات بعض القنوات الفضائية العراقية.

تردد قناة العقيلة: 10971 او 10977 افقي

وذكر بيان لجنة الثقافة أن "البرامج التي تعرض على القنوات الفضائية مخالفة للذوق العام والقيم والأعراف التي يتصف بها المجتمع العراقي"، داعيا إلى إيقافها "حرمة للشهر الفضيل شهر رمضان المبارك".

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ودعا البيان "هيئة الإعلام والاتصالات إلى رصد جميع البرامج المعروضة على شاشات التلفزة وعرضها على لجان متخصصة وإشعار لجنتنا بالإجراءات المتخذة بالسرعة الممكنة".

وأكدت اللجنة أنها "داعمة للفن الرصين والهادف الذي يعكس وجها مشرقا عن المنظومة الاجتماعية العراقية بجميع مكوناتها وأن لجنتنا مع حرية الرأي والتعبير وعرض البرامج بجميع أشكالها وتصنيفاتها، لكن ضمن الحدود المهنية والأخلاقية التي رسمتها القوانين، فضلا عن احترام حرمة الأشهر المقدسة لدى الشعوب".

وأثار أحد مشاهد مسلسل "الفندق" الذي يعرض على شاشة إحدى الفضائيات العراقية، غضب العديد من المتابعين، حيث ظهر أحد الفنانين وهو مستلق على سرير، فيما تقوم إحدى الممثلات بتدليك ظهره، حيث اعتبر المتابعون هذا المشهد خادشا ومخالفا لعادات المجتمع العراقي المحافظ خاصة في شهر رمضان.