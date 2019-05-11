وطن ع وتر الحلقة 6 السادسة زواج عايد 1 في رؤيا كوميدي اونلاين - عماد فراجين 2019 (مشاهدة كاملة)

مشاهدة برنامج وطن ع وتر الحلقة 6 السادسة عبر رؤيا كوميدي، إذ بُثت يوم السبت في السادس من رمضان 2019، حلقة جديدة من برنامج عماد فراجين، حيث تتحدث عن الأوضاع الراهنة بصورة ساخرة.

وطن ع وتر ٢٠١٩ ، هو مسلسل تلفزيوني ساخر، ويتعامل مع المشاكل الأجتماعيه بشكل فكاهي وبطريقه انتقاديه هزلية وجريئة، ويحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي خاصة فلسطين والأردن.

وتحدثت الحلقة الخامسة من وطن ع وتر 2019 عن الوضع في فلسطين في الماضي والحاضر، حيث حملت عنوان "كديم وهلأ"، بطولة الفنان عماد فراجين ونخبة من الممثلين.

"كديم وهلأ" تحدثت في بدايتها عن تقاليد وعادات الزواج في فلسطين، حيث كان في السابق الوالد يذهب لخطبة فتاة لابنه وهو في قمة الأدب والأخلاق، أما الأن فالواقع تغير قليلا. بحسب فكرة الحلقة.

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كما استعرضت الحلقة الخامسة صفات المواطنين في الماضي حيث الكرام والشهامة واحترام الضيف وتقديم كل ما يلزم له من واجب أثناء الزيارة، في حين وصف الوضع الحالي بأنه مختلف.

تجدر الإشارة إلى أن حلقة "فايا دياب 1،2" نالت إعجابا كبيرا من قبل المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دارت قصتها عن فنانة لبنانية من أصول فلسطينية تعيش في بيروت، ثم قدمت إلى فلسطين ودارت العديد من الأحداث.

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