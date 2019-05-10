نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الشرقية الترم الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الشرقية تعد من أهم المراحل التعليمية التي تهم الطالب وأولياء الأمور نظرا لأنها بداية تعليم ونمو عقل الطالب وتساعده على الوصول إلى غايته، وطموحاته التي يتمناها لذلك ينتظر بلهفة جميع الطلبة والطالبات ظهور النتيجة التي من المتوقع الإعلان عنها قريبا عقب الانتهاء من امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي 2018-2019 وكانت امتحانات الترم الأول من الصف السادس الابتدائي الصف السادس الابتدائى بالشرقية، بلغت نسبة النجاح فيها 85.2% حيث تقدم 102 الف و 781 تلميذ وتلميذة نجح منهم في نتيجة الشهادة الابتدائية 87 ألفا و540 تلميذا وتلميذة ومن المتوقع أن تزيد نسبة النجاح في الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الشرقية.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية “رمضان عبد الحميد” أن نتيجة أخر العام للشهادة الابتدائية 2019 سوف تظهر بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وسوف تظهر النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم برقم الجلوس لجميع الإدارات التعليمية التابعة لـ محافظة الشرقية والتي تشمل كلا من ” إدارة الزقازيق شرق التعليمية , إدارة منشأة أبو عمر التعليمية ,إدارة الزقازيق غرب التعليمية , إدارة صان الحجر التعليمية, ادارة كفر صقر التعليمية,ادارة الابراهيمية التعليمية, ادارة أبو كبير التعليمية, ادارة ههيا التعليمية, ادارة بلبيس التعليمية, ادارة الصالحية التعليمية وغيرهم من الإدارات الأخرى.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية الترم الثاني.

يمكنكم الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي لمحافظة الشرقية—————-من هنا

أو من خلال هذة الروابط.



كما يمكنكم من خلال الدخول على الرابط التالي معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية لجميع محافظات مصر —من هنا

أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق ويمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات وكتابة الاسم ورقم الجلوس وسنعمل على جلب النتيجة بأسرع وقت.

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