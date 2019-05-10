نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية من المنتظر أن يتم الإعلان عنها عقب انتهاء الطلبة والطالبات من امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي 2018-2019, ثم بعد ذلك تقوم جميع الإدارات التعليمية بمراجعة وتصحيح ورق الإجابات لجميع مواد الصف السادس الابتدائي بمحافظة الدقهلية والتي تشمل المواد الأتية “مادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة التربية الدينية، وأيضا مادة الدراسات، ومادة العلوم” , وينتظر جميع طلاب المرحلة الابتدائية ظهور نتيجة أخر العام بفارغ الصبر لكي يعلم كل طالب ثمرة مجهوده طوال العام وما يخطط لمستقبله التعليمي, وتعد المرحلة الابتدائية من أهم المراحل التعليمية التي تساعد على بناء ونمو الطالب وتجهيزه للمراحلة التعليمة التي تصل الى الجامعة.

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية.

وعلى الجانب الاخر تستعد جميع الإدارات التعلمية التابعة لمحافظة الدقهلية التي تشمل كلا من “إدارة غرب وشرق المنصورة” إدارة مركز طلخا, إدارة بلقاس التعليمية, وإدارة مركز نبروه, إدارة مركز أجا, إدارة مركز شربين, إدارة مركز دكرنس, إدارة مركز منية النصر , إدارة ميت سلسيل, إدارة مركز المنزلة, إدارة مركز الجمالية التعليمية, إدارة مركز المطرية, ادارة مركز تمي الأمديد, وإدارة بني عبيد, إدارة مركز السنبلاوين,” وتعبر محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات الأكثر عددا للمدارس وعدد الطلاب بعد محافظة الجيزة ولذلك من المحتمل أن تتأخر في إعلان النتيجة عن باقي المحافظات, وكانت الوزارة أصدرت قرارا بإلغاء الشهادة الإبتدائية وصدر القرار بالعام الدراسي 2017- 2018 وأصبحت سنة نقل عادية وليست شهادة كما حدث بالأعوام السابقة.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية لمحافظة القاهرة.

يمكنكم معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة الدقهلية الترم الثاني—-من هنا

كما يمكنكم من خلال الدخول على الرابط التالي معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية لجميع محافظات مصر —من هنا

أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق ويمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات وكتابة الاسم ورقم الجلوس وسنعمل على جلب النتيجة بأسرع وقت.

خطوات الحصول على النتيجة.

اختيار ايقونة نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي

كتابة الرقم القومي

اختيار المرحلة الإبتدائية

اختيار من الصف الدراسي الذي به الطالب المستعلم

اختيار العام الدراسي

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