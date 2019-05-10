تردد قناة الديار العراقية على نايل سات 2019 Aldiyar

قناة الديار Aldiyar هي قناة عراقية مميزة جدا، تتوجه في أغلب برامجها للأسرة العراقية، واتخذت من الأسرة شعارا لها لتقدم العديد من البرامج الهامة والمميزة ، وتسعى الديار للم شمل جميع الأسر حول شاشتها في العراق والوطن العربي.

التردد الجديد لقناة الديار العراقية على النايل سات 2019 يمكنكم التعرف علية الان وضبط اشارة الاطباق لديكم لاستقبالها بسهولة من خلال المعلومات التالية.

ويبحث الكثيرين عن تردد قناة الديار الجديد بعد التحديث والتغير على القمر الصناعي المصري نايل سات ، قناة الديار العراقية تحظى بنسبة مشاهدة عاليه في الوطن العربي ، وخاصه دولة العراق لما تقدمة من برامج ومنوعات ثقافية جمعت المشاهدين ليلتفو حول شاشتها.

ونقد لكم في وكالة سوا الاخبارية، تردد قناة الديار العراقية على قمر النايل سات 2019، وذلك بعد تعديل بيانات البث على العديد من الأقمار الصناعية العاملة في الشرق الأوسط.

تردد قناة الديار: نايل سات 11334 أفقي