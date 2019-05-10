بوابة نتائج التعليم الأساسي لجميع الفصول في محافظات مصر

يستعد موقع بوابة التعليم الاساسي للمحافظات المصرية، لنشر نتيجة الصف الاول الابتدائي للعام 2019 ، ونتيجة الصف الثاني الابتدائي للعام 2019، والصف الثالث الابتدائي والصف الرابع الابتدائي 2019 والصف الخامس الابتدائي للعام 2019 والسادس الابتدائي للعام 2019.

النتائج هنـــا

حيث أكد مصدر مطلع بمديرية تعليم القاهرة ان النتائج ستظر رسميا خلال الايام القادمة لجميع الطلاب والطالبات برقم الجلوس ، حيث جاري الان عمليات رفع النتائج عبر كنترول بوابة التعليم قبيل نشرها.

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رابط نتيجة امتحانات الابتدائية ترم الثاني 2019 القاهرة من خلال الرابط المرفق، أو الاتصال على خط الارضي على الرقم 09000100 والتعرف على النتيجة مباشرة فور الاعلان عنها .

حيث يقوم موقع بوابة نتائج التعليم لمحافظة القاهرة بنشر كافة نتائج الطلاب للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية لمحافظة القاهرة، ونشر تفاصيل وبيانات المدارس الموجودة بمحافظة القاهرة.

"وكالة سوا" تنشر لكم نتائج المرحلة الابتدائية في مصر لجميع المحافظات المصرية ، ولجميع الراغبين بالاطلاع على نتائج المرحلة الابتدائية فور نشرها من قبل مديرية التربية والتعليم.