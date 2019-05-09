وطن ع وتر الحلقة 4 الرابعة فايا دياب 2 عبر قناة رؤيا - عماد فراجين 2019

نشرت قناة رؤيا الفضائية الاردنية، مساء يوم الخميس 4 رمضان، وطن ع وتر الحلقة 4 الرابعة 2019 للفنان عماد فراجين، حيث جاءت حول عنوان فايا دياب 2 استكمالا للحلقة الثالثة التي تحدثت عن ذات الموضوع.

وتحدثت هذه الحلقة عن وصول الفنانة فايا دياب إلى المحلس القروي في فلسطين، حيث اكتشفت ان اصولها فلسطينية منذ القدم.

وطن ع وتر الحلقة 4 الرابعة فايا دياب 2 اضغط هنا

وفي الحلقة الثالثة، جاء خبر زيارة فايا دياب إلى المجلس القروي ودارت خلافات بين رئيس المجلس "عماد فراجين" والاعضاء حول مكان استضافة الفنانة وبرنامج زيارتها في البلاد.

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وطن ع وتر ٢٠١٩ ، هو مسلسل تلفزيوني ساخر، ويتعامل مع المشاكل الأجتماعيه بشكل فكاهي وبطريقه انتقاديه هزلية وجريئة، ويحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي خاصة فلسطين والأردن.

عماد عبد الله فراجين ممثل كوميدي فلسطيني قام بعدة أدوار مهمة في مسلسلات ومسرحيات فلسطينية قدم فيها القضية الفلسطينية بشكل كوميدي ساخر، ومن أهم مسلسلاته التي قدمها مسلسل وطن ع وتر.

يذكر أن الحلقة الافتتاحية من وطن ع وتر، حملت اسم فنان العمارة، في حين جاءت الحلقة الثانية بعنوان حاك فاميلي، ثم الثالثة عن فايا دياب، بطولة عماد فراجين ومنال عوض.