شاهد: وائل جسار يتعرض لإصابة قوية مع رامز في الشلال - الحلقة 3

تعرض الفنان اللبناني، وائل جسار، لإصابة قوية، في ثالث حلقات برنامج "رامز في الشلال"، في الحلقة التي أذيعت اليوم، الأربعاء، ثالث أيام شهر رمضان المبارك".

وقد حلَّ النجم اللبناني وائل جسار، ضيفًا على جلال، في برنامجه للمقالب "رامز في الشلال"، الذي يحتوى على مقلب للضيف، عبارة عن ركوب مركب وسط شلالات في دولة إندونيسيا، يتعرض خلالها الضيف لحالة من الرعب والفزع.

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وبينما استقل الضيف اللبناني، وائل جسار، المركب مع رامز جلال، أصيب في قدمه، وظهرت عليه آثار الإصابة، حيث مسك بقدمه.

وعن أجور الضيوف فكانت هذا العام مبالغ فيها لدرجة كبيرة مقارنة بالبرامج الأخرى، التي خفضت أجور الضيوف، حيث حصل الفنان خالد الصاوي على 300 ألف جنيه من إدارة البرنامج مقابل موافقته على الظهور بإحدى حلقاترامز في الشلال، كما أنه كان على علم بتفاصيل المقلب نظرًا لحالته الصحية.

ومن بين ضحايا البرنامج الفنان محمد رجب الذي حصل على 150 ألف جنيه، وأحمد فهمي الذي لم يوافق على الظهور بالبرنامج إلا بعد الحصول على 350 ألف جنيه، وكذلك الفنان أكرم حسني الذي حصل على 200 ألف جنيه.