شاهد: رد فعل "ابو غالب" على خسارة برشلونة القاسية من ليفربول

تفاعل الفنان الفلسطيني نزار أبو حجر "أبو غالب"، مع الخسارة المذلة التي تعرض لها فريق برشلونة الاسباني أمام ليفربول الانجليزي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا 2019 لكرة القدم.

الفنان أبو حجر الذي اشتُهر بدوره في مسلسل باب الحارة السوري الشهير باسم "أبو غالب"، ظهر خلال مقطع فيديو تداوله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو في ذروة عضبه على هذه الخسارة الثقيلة لفريقه المُفضل برشلونة.

وشن "أبو غالب" هجوما شرسا على الارجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك الأوروجوياني لويس سواريز، لعدم تمكنها من تسجيل أي هدف أمام ليفربول، وإضاعتهم فرصة سانحة للذهاب إلى نهائي دوري الأبطال.

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نزار أبو حجر (13 مايو 1952)، ممثل سوري من أصل فلسطيني، اشتهر في المسلسل الشهير باب الحارة الجزء الأول والثاني والثالث بدور أبو غالب، وعُرف بجملته التي يقول فيها (بليلا بلبلوكي).

يشار إلى أن ليفربول سحق مساء الثلاثاء الماضي نظيره برشلونة بأربعة أهداف نظيفة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ليعوض خسارته ذهاباب (3-0)، ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة توتنهام الذي أقصى الليلة أياكس.