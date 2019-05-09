حقيقة خبر وفاة الداعية محمد حسان في مصر اليوم - رمضان 2019

نشر نشطاء وبعض الصفحات غير الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 3 رمضان 2019، أنباء تتحدث عن وفاة الداعية محمد حسان في جمهورية مصر العربية.

وقال النشطاء إن الشيخ محمد حسان توفي خلال تواجده في جمهورية مصر؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل حول ذلك أو الظروف التي أدت إلى وفاته.

إلى ذلك، نفت مصادر رسمية ذلك الخبر الذي تحدث عن وفاة محمد حسان الداعية المصري المعروف، داعية النشطاء إلى التوقف عن بث هذه الأخبار حول الحالة الصحية للشيخ البارز.

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محمد حسان، داعية إسلامي مصري. حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية، وشاع أنه أخذ الدكتوراه من الأزهر ولكن هذا غير صحيح بل ناقش رسالته فيها فقط واستأجر القاعة.

وقال الدكتور عبد الله النجار "حصل على درجة الدكتوراه في إحدى قاعات كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر ولكن لم يكن مسجلاً فيها".

وولد الداعية محمد حسان في مصر يوم الثامن من أبريل 1962، ومن مؤلفاته حقيقة التوحيد وخواطر على طريق الدعوة وقواعد المجتمع المسلم واحداث النهاية والثبات حتى الممات.