مشاهدة قناة تي ار تي trt 1 التركية بث مباشر بدون تقطيع Diriliş Ertuğru أرطغرل 147

ينتظر متابعو المسلسل التاريخي “قيامة أرطغرل” الحلقة 147 من الموسم الخامس وذلك بعد نشر برومو الحلقة بعد انتهاء أحداث الحلقة 146 المليئة بالأحداث الكبيرة في المسلسل الأكثر شهرة والأكثر متابعة على مستوى العالم.

ويحمل مسلسل ارطغرل قصة كبيرة وأحداث مثيرة وحروب تاريخية، حيث ينتظر المتابعون عرض الحلقة 147 لمعرفة مصير تورغوت وكيف سينتقم أرطغرل من ألباستي والمغول.

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أبرز أحداث الحلقة الماضية لمسلسل “قيامة أرطغرل” هي حرب أرطغرل مع ألباستي قبل أن يكشفه أمام إيلبيغلي ومطاردته قبل أن يستعين بالمغول وسقوط تورغوت ودمرول أمام أعين أرطغرل ومقتل غوندودو ومرغال وتفاخر المغول بالقضاء على رجال أرطغرل.

وعبر المتابعون عن اشتياقهم لمعرفة الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان بعض لقطات من الحلقة 147 للمخرج المبدع الذي يستطيع جلب الانتباه للحلقات القادمة بالتويج الكبير في نهاية كل حلقة.

ويذاع العرض الأول للحلقة 147 من مسلسل “قيامة أرطغرل” على القناة التركية trt 1 يوم الأربعاء ويكون باللغة التركية ويتم عرض المسلسل الخميس على باقي القنوات التي تعرض المسلسل باللغة العربية والأجنبية المترجمة.