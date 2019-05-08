شاهد: وطن ع وتر الحلقة 3 الثالثة فايا دياب 1 - عماد فراجين 2019

أوردت فضائية رؤيا الاردنية، مساء يوم الأربعاء 3 رمضان، وطن ع وتر الحلقة 3 الثالثة 2019 للفنان عماد فراجين، حيث لاقت الحلقتين الأولى والثانية تفاعلا كبيرا في الاردن وفلسطين بشكل خاص.

الحلقة كاملة هنـــا

وحملت الحلقة الثانية من وطن ع وتر 2019 اسم "جاك فاميلي"، فيما دارت الحلقة الأولى التي عرضت في أول أيام شهر رمضان المبارك، حول "فنان العمارة"، بطولة عماد فراجين.

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وخلال الحلقة الاولى التي حظيت بأكثر من 200 ألف مشاهدة عبر يوتيوب قناة رؤيا، جاء أهل العمارة لفنانهم أبو الفراجين من أجل أن يقوم بعمل حفلة لهم ثم توالت الاحداث والتفاصيل.

وطن ع وتر ٢٠١٩ ، هو مسلسل تلفزيوني ساخر، من بطولة النجم عماد فراجين والفنانه منال العوض، يتعامل مع المشاكل الأجتماعيه بشكل فكاهي وبطريقه انتقاديه هزلية وجريئة.

عماد عبد الله فراجين ممثل كوميدي فلسطيني قام بعدة أدوار مهمة في مسلسلات ومسرحيات فلسطينية قدم فيها القضية الفلسطينية بشكل كوميدي ساخر، ومن أهم مسلسلاته التي قدمها مسلسل وطن ع وتر.

يشار إلى أن الحلقة الثالثة من برنامج وطن ع وتر تحمل شعار "فايا دياب 1"، في إشارة إلى أن مسمى هذه الحلقة سيتم عرضه على عدة حلقات خلال الشهر الفضيل عبر رؤيا الاردنية.