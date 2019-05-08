شاهد: أمير كرّارة يتصدّر التريند متفوقًا على محمد رمضان وأحمد السقا

تصدّر الممثل المصري أمير كرارة قائمة التريند الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متفوقًا بذلك على غريميه في المنافسة محمد رمضان وأحمد السقا.

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ونشر أمير صورة على حسابه تظهر ان مسلسله “كلبش 3″ يحتل المركز الثالث فيما احتل مسلسل “زلزال” لمحمد رمضان المركز الخامس، اما مسلسل “ولد الغلابة” لأحمد السقا فأصبح في المركز السادس وعلق قائلا: “الحمد لله”، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

يشارُ إلى أنّ مسلسل “كلبش 3”، هو من بطولة النجم أمير كرّارة، ويشاركه فيه نخبة من الفنانين، مثل: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال.