تراند اليوم : القبض على الإعلامية رنا هويدي قبل هروبها لتورطها في مقطع إباحي مع خالد يوسف

صحيفة الخليج 365 : ألقت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي، القبض على الإعلامية رنا هويدي، قبل محاولتها الهروب خارج البلاد، وذلك بتهمة التورط في مقطع فيديو جنسي ضمن قضية ”فيديوهات خالد يوسف“ الإباحية، التي تشغل الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة.

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وكشفت مصادر أمنية بحسب موقع إرم نيوز ، أنه أثناء إنهاء الإعلامية المصرية، مذيعة فضائية ”إم بي سي“ سابقًا، إجراءات سفرها للخارج، تم القبض عليها، لتصبح خامس سيدة متورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

وجاء قرار القبض على رنا هويدي، بناء على أمر من النيابة العامة بإحضارها، حيث تم ضبطها وبحوزتها مبلغ مالي.

وتحرر بحقها المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة من أجل مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.