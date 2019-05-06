تراند اليوم : تسريب فيديو إباحي لفنانة شهيرة.. وترد: كان زوجي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي للفنانة العراقية الشهيرة رنين البصري، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين نشطاء عراقيين.

ويظهر الفيديو الفنانة العراقية وهي تمارس الجنس مع رجل في إحدى غرف الفنادق، وتمتنع "المصريون" عن نشر الفيديو لما فيه من خدش الحياء العام وحفاظًا على التقاليد الدينية والمجتمعية.

وبعد إثارة ضجة كبيرة دعت الفنانة للخروج عن صمتها ونشرت فيديوعلى حسابها على تطبيق "إنستجرام" تعلق فيه على الفيديو الإباحي.

وقالت في ما يشبه الاعتراف بصحة الفيديو: "اليوم نزلت هذا الفيديو ما أقول لكم إني أنا نجمة العالم تعرفني وما أحتاج".

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وتابعت: "تعرفون موقع الغيرة وهذي الأمور. ماكو واحد عنده تلفون وما تكون بيه أشياء عائلية. عندي أكثر من فيديو أنا وزوجي. كنا مسافرين في أربيل. العراق العظيم كله حافظ موديل بيتي. أكيد بفندق وأنا مسافرة. موعيب إنو مرا ورجال عايشين حياتهم"، لافتة إلى أنه تمت سرقة هاتفها.

وأرفقت المقطع المصور بالتعليق: "توضيح لمتابعيني بسبب كثرة الأسئلة. إلى كل من ساندني رسالة من القلب أحبك".

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