تراند اليوم : قرار جديد من النائب العام بشأن قضية الفيديوهات الجنسية (بيان)

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”الفيديوهات الجنسية” والتى تحمل رقم 1290 لسنة 2019 جنح 6 أكتوبر.

وقرر النائب العام حظر النشر فى القضية فى جميع وسائل الإعلام وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وكان أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً بحظر النشر فى قضة الفيديوهات الجنسية، وأرسل القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام.

وجاء نص القرار:

“وجه النائب العام خطاب إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، جاء فيه:

”بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019، جنح أول مدينة نصر، 8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر”.

وتابع البيان:”نأمر بحذر النشر في القضيتين المشار إليهما في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية الحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين إنتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر من النائب العام بشأنهما”.