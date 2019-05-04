نتيجة الصف الثاني الثانوي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني عبر رابط موقع بوابة الثانوية العامة

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2019، نتابع معكم متابعينا من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية أخر أخبار النتائج المختلفة داخل الجمهورية كما عودناكم دائماً، ومن ضمن النتائج التي من المقرر ظهورها في الأيام القليلة القادمة هي نتيجة الصف الثاني الثانوي، حيث تقدم طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في جميع المواد ومن جميع المحافظات.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2019

كما هو مخطط له من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، ومنذ أن انتهت الامتحانات ولا يهم الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم أي شيء سوى الحصول على النتائج الخاصة بهم، وقد صرحت الكنترولات الخاصة بالمحافظات المختلفة بأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بأوراق الطلبة والطالبات قد انتهت بالفعل وجاري إرسال النتائج لمحافظ كل محافظة لإعتمادها والإعلان عنها للطلبة والطالبات.

ومن الجدير بالذكر أنه فيما مضى لم يكن هناك امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي بمصر، حيث أن الصف الثاني كان بداية الشهادة الثانوية العامة، ويكمله الصف الثالث الثانوي ويتم دمج مجموع العامين.

رابط استعلام نتيجة الصف الثاني الثانوي 2019

وقد جاء النظام الجديد ليجعل الصف الثاني الثانوي سنة نقل عادية والصف الثالث فقط شهادة، ولهذا يهتم به الكثيرين فهو التمهيد لشهادة الثانوية العامة، ويمكن الحصول على نتائج الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني من خلال تسجيل الدخول على رابط بوابة الثانوية العامة والحصول على النتائج باستخدام اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به فقط، وسيتم ظهور النتائج على الفور.

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