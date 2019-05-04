تراند اليوم : ترحيل منى فاروق وشيما الحاج إلى سجن النساء وخروج هذه الفنانة!

أنهت نيابة مدينة نصر التحقيق مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بالفعل الفاضح ونشر الفسق والفجور وقررت تجديد حبسهما 4 أيام على ذمة القضية.



وأمرت النيابة بترحيل الممثلتين إلى سجن القناطر، بعد أن انتهت من مواجهتهما، بعقود الزواج العرفية من خالد يوسف والتي تقدمتا بها، واعترفتا بصحة تلك العقود، خلال جلسة التحقيق الثانية، أمام النيابة العامة في القضية التي شغلت الرأي العام موخرًا في واقعة الفيديو الإباحي.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر أمنية انتهاء فترة عقوبة الفنانة ميرهان حسين المتهمة بالتعدي على رجل شرطة أثناء تأدية مهام وظيفته في القضية المشهورة بـ"كمين الهرم"، والتي سلمت نفسها منذ أسبوعين لتقضي فترة العقوبة.

وأكدت المصادر أن الفنانة المصرية غادرت سجن النساء في نفس التوقيت الذي دخلت فيه فاروق والحاج إلى السجن لقضاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضية الفيديوهات الفاضحة.