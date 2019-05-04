تراند اليوم : بالفيديو- منى فاروق تكشف منهارة ما حدث لشقيقها بسببها... وما قصة حبيبها المختفي؟

في أول ظهور لها بعد القبض عليها بتهمة الظهور في فيديو فاضح، كشفت الفنانة المصرية منى فاروق الكثير من الأسرار غير المعلنة عن هذه القضية.



وأشارت إلى أنها ألحقت الضرر بأسرتها وأن أفرادها قاموا بمقاطعتها. وأضافت أن شقيقها غادر المنطقة حيث كان يسكن وأنه تم طرده من عمله.

كذلك كشفت الفنانة أنها كانت تستعد للارتباط بشخص ما والسفر للعيش معه خارج البلاد.

وتابعت أنها لم تتمكن من التواصل معه حتى الآن وأنها لا تعلم ما إذا كان لا زال يرغب في الارتباط بها.

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كما كشفت في المقطع المصور الذي تناقله عدد كبير جداً من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث في يوم تسجيل الفيديو الفاضح.

وأشارت إلى أن خلافاً نشأ بينها وبين شيماء وأنهما لم تشعرا بعد ذلك بما حدث. ونفت قيامها بنشر الفيديو لأنها لا تمتلك نسخة عنه.

وقالت إنها شاهدته مثل الجميع لافتة إلى أنها لم تزعج أي شخص من قبل وأنها تحاول الاجتهاد في عملها.

وأعربت عن أسفها بسبب مواجهتها هذا الموقف. وقالت: "الناس كلها بكتني". وأبدت عتبها على أصدقائها الذين لم يساندوها في محنتها. وتمنت ألا يتركها أهلها وكل من يحبها.