تراند اليوم : بعد منى فاروق وشيماء الحاج اتهام إعلامية مصرية بالفجور... ما قصة العلاقة الحميمة مع "روبوت"؟

أحالت النيابة العامة المصرية بلاغاً قدمه أحد المحامين ضد الإعلامية المصرية رانيا بدوي إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق.



واتهم المحامي الإعلامية في البلاغ بالتحريض على الفسق والفجور.في التفاصيل أن الأخيرة قامت بحسب البلاغ بالترويج لرجل الآلي كبديل للرجال البشريين.

وأفاد بأنها عرضت فيديو تم تسجيله خلال إحدى حلقات برنامجها "كلام رنوش" وتوجهت من خلاله إلى السيدات وخصوصاً الأرامل والمطلقات ودعتهن إلى شراء "الروبوت".

وقالت: "اليوم معنا الروبوت، يدلعك ويقول لك بموت فيك يا قمر، وكله حسب البرمجة".

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وأضافت: "الرجل بعد فترة من الزواج ما فائدته غير أنه يغير الأنبوبة ويشغل السخان؟".

وختمت: "يا شيخة هيني قرشك ولا تهيني نفسك واختاري اللي على مزاجك، قطع الرجل الطبيعي".

ولم تتردد في عرض مختلف الأسعار التي يجب دفعها للحصول على الروبوت.ووصف البلاغ ما قامت به بالجريمة وتضمن مطالبة بمنعها من السفر وبتغريمها مبلغاً يتخطى المليون جنيه.