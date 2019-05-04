تراند اليوم : منى فاروق من جديد.. لن تتخيلوا ماذا تحوي صفحتها على "تويتر"

فيما لا يزال اسم منى فاروق يتصدر المواقع الالكترونية ومحرك البحث بسبب الأزمة التي تعرضت لها مؤخراً وكانت سببا في إلقاء القبض عليها، ركز العديد من المتابعين على منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن التنبه من خلال صفحتها على تطبيق "انستغرام" أنها تحوي مجموعة من صورها الشخصية من مختلف المناسبات، ومقاطع فيديو من أعمالها الفنية والمسلسلات التي شاركت فيها، إضافة الى بعض المقاطع والصور الطريفة والعفوية مع زملائها الفنانين.

أما من خلال صفحتها على موقع "تويتر" فيمكن ملاحظة أنها ليست من الناشطين على هذا الموقع كباقي النجوم، فحسابها لا يحتوي الكثير من التغريدات، وأغلبهم أدعية دينية، تحرص على نشرها غالباً في أيام الجمعة. أما عن متابعاتها، فلا تهتم الفنانة الشابة بمتابعة زملائها النجوم والمخرجين السينمائيين، بل تهتم بنجوم كرة القدم من الأندية المصرية والعالمية.

وكانت فاروق أعلنت في وقت سابق انها لا تمتلك أي صفحة على موقع "فايسبوك".

ورغم أن قاضي المعارضات جدد حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما، تستكمل اليوم تحقيقاتها مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج في واقعة ظهورهما بفيديو إباحي مع مخرج سينمائي شهير، وذلك بتهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.