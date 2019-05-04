أسماء الحجاج المقبولين للحج لعام 2019 في الاردن - نتائج قرعة الحج

انتهى التسجيل الفعلي لأداء موسم الحج للعام 2019 في الاردن، حيث قام بالتسجيل لأداء موسم الحج هذا العام في الاردن (28995) مواطناً.

الأسماء فور نشرها هنـــا أو في الأسفل

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري، أن الوزارة تقوم بفرز أسماء المسجلين والذين تنطبق عليهم الشروط للفوز بأداء مناسك الحج 2019 .

واوضح الحياري أن النتائج من المتوقع ظهورها قبيل شهر رمضان المبارك للعام 2019، مشيراً إلى أن عملية التسجيل الإلكتروني للحج تمت بدون أي إشكالات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك، حيث لم يرد أية شكاوى فنية من قبل المواطنين خلال عملية التسجيل.

فيما قرر مجلس ادارة صندوق الحج الموافقة على تأجيل تسديد الاقساط التي ستستحق على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وللراغبين بتاجيلها. وفق موقع "سما الأردن"

وجاء القرار تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بهدف تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين، مشيرا الى انه سيتم تأجيل القسط المستحق على المدينين للصندوق الى ما بعد آخر دفعة مستحقة على قروضهم دون ترتيب اي مبالغ اضافية عليهم.

من جهتها، اعلنت نقابة المعلمين أسماء المعلمين الفائزين في قرعة بعثة حج النقابة" الثامنة " للعام الحالي 2019 والتي أجريت اليوم السبت في نادي معلمين عمان.

إسماعيل محمد الشطرات

منال محمد ملاعبة

مديحة أحمد زهران

محمد وفيق محمد

2/الجامعة

غالب مصطفى مسعود

كفاح آحمد السويطي

ختام أحمد القاضي

سوزان محمد

مرام مطيع شاكر

3/ماركا

إخلاص محمد علي أحمد

دلال محمد إسماعيل

Advertisements

جهاد محمد نايف

محمود سلامة النجيلي

4/القويسمة

رائد محمد خليل

حسني سليم أحمد

نايف حسن الشوابكة

5/ناعور

محمود موسى شاكر

6/الجيزة

نايفة سلمان موسى

7/سحاب

أحمد فايز نوران

هود عبد اللطيف محمد

8/الموقر

إيمان أحمد سالم الدبايبة

9/الوزارة

عيسى محمد عيسى الغول

وفي هذه المناسبة نقول للفائزين

تقبل الله طاعاتكم وحجا مبرورا.