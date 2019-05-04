تراند اليوم : اول ايام رمضان 2019 في السعودية :تعرف علي اول ايام...

موعد شهر رمضان 2019

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موعد شهر رمضان 2019موعد شهر رمضان 2019

وقد قامت الجمعية الفلكية بتحديد موعد شهر رمضان 2019 في العديد من الدول العربية، ويأتي على رأسها المملكة العربية السعودية وفلسطين ومصر وعدد من الدول حول العالم، وقد قررت أن شهر رمضان سيكون بدايته الاثنين 6 مايو 2019.

وعلى هامش آخر أكدت الجمعية الفلكية أيضًا أن شهر رمضان 2019 ستصل عدد ساعات صومه إلى خمسة عشر ساعة، وذلك حسب التصريحات الأخيرة.

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وعليه سيكون أول أيام شهر شعبان المبارك 6 من شهر أبريل 2019، ويكون آخر أيامه في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019.

أول أيام شهر رمضان في الدول العربية أول أيام عيد الفطر في الدول العربية

6 مايو 2019 في المملكة السعودية ومصر والإمارات والكويت وقطر 4 يونيو في المملكة السعودية والإمارات واليمن والكويت

نصائح شهر رمضان 2019