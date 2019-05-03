تراند اليوم : اجمل أدعية رمضان :دعاء استقبال رمضان ..اللهم بلغنا رمضان

من المتوقع أن تشهد الدول العربية والاسلامية أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 2019 – 1440 يوم الاثنين القادم 6 مايو .

حيث يحرص الكثيرين على الاستعداد روحانيا وايمانيا لشهر رمضان المبارك من خلال تهيئة النفس لشهر الطاعات والصيام والاكثار من العمل الصالح .

حتى لا يكون رمضان مجرد عادةٍ من العادات، أو عبادةٍ جوفاء يعملها الإنسان من غير استشعار لعظمتها وأهميتها.

الاستعداد بالنية الصالحة، نية الصيام احتسابا لله تعالى؛ لا مجرد عادة وتقليدٍ، نية المحافظة على الفرائض في أوقاتها مع الجماعة، بل المحافظة ما أمكنك على تكبيرة الإحرام، نية المحافظة على قيام رمضان مع المسلمين، والعزم على عدم التفريط فيه ولا ليلة واحدة، نية الحرص على الصدقة في رمضان؛ فهو شهر الصدقات، ويا حبذا أن يعزم الإنسان على الإكثار من الصدقة في رمضان، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل.

الدعاء في رمضان ,رمضان شهر الدعاء والتوجّه للخالق عز وجل، وفيه يَسود جوّ الخشوع والطاعة والتضرّع، وتتنزّل البركات والرحمات من المولى سبحانه وتعالى، وتُفتح أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار.[١]كما أنَّ هذا الشهر الكريم أعظم شهر للعبادة، وليس له أدعية مُخصّصة، باستثناء الدعاء عند الإفطار والدعاء في ليلة القدر، بل ويجب على المسلم أن يَدعو بما تيسّر له.[٢] إنَّ أفضل ما يَدعو به المسلم ما ورد في الكتاب والسنة وما ذكرته الأحاديث: بحمد لله، وسؤال الله عز وجل العفو والعافية، وكذلك الاستغفار.[٣]وهناك أدعية وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها:[٤]

“الخليج 365” ينشر لكم عدد من الأدعية الهامة لاستقبال شهر رمضان وهي كالتالي :-

اللهم بلغنا رمضان وادخله علينا باﻻمن واﻻمان واغفر لنا يا منان، وتقبل دعائنا يا ذا الجﻻل واﻻكرام.

اللهم اجمع على الهدى امرنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا، واجعل قلوبنا كقلوب خيارنا واهدنا سواء السبيل، واخرجنا من الظلمات الى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

اللهم افرغني لما خلقتني له ، وﻻ تشغلني بما خلقته لي.وﻻ تحرمني وانا اسألك، وﻻ تعذبني وانا استغفرك.

اللهم اني أعوذ بك من جهد البﻻء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء ،وشماتة اﻻعداء، وعضال الداء.

اللهم بلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا.

اللهم ارزقنا قبل رمضان قلوب جديدة ، وتوبة سديدة ، وهمة شديدة، واعمال صالحة عديدة.

نعوذ بك من فتنة النفس وطغيانها، وفتنة الدنيا وظلمها، وفتنة النعم وكفرها، وفتنة البﻻء وقطعها.

دعاء قدوم رمضان :-

اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم.

اللهم بلغنا رمضان ، اللهم بلغنا رمضان ، اللهم بلغنا رمضان ، اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة.

اللهم سلمنا رمضان ، وسلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا.

اللهم أعنا على صيام نهاره ، وقيام ليله ، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين ، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا الله.

اللهم اجعلنا ربانيون لا رمضانيون.

اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان ولا تجعلنا من عباد رمضان ، اللهم أعنا على طاعتك فيه ، وفي غيره من الشهور.

اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام.

اللهم بلغنا ليلة القدر ، وارزقنا الفردوس الأعلى في الجنة.

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اللهم انك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا يا كريم.

اللهم تقبل منا الصيام والتهجد والقيام وقراءة القران.

اللهم اشفنا بالنوم اليسير وارزقنا السهر الطويل في طاعتك.

اللهم اجعلنا من المرحومين في أوله ، والمغغور لهم في أوسطه ، ومن العتقاء من النار في آخره يا ارحم الراحمين.

اللهم انا نسالك حبك و حب من يحبك و حب كل عمل يقربنا الى حبك ، اللهم ارضى عنا كي ننال حق رضاك يا ارحم الراحمين .

اللهم إنا لك نعبد ولك نركع ونسجد وإياك ندعو ونحمد آمنا بك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك كان مَحْذُورا،

اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القران خالق الإنسان عالم السر والإعلان. بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان واتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الإبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.

دعاء استقبال رمضان :-

اللهم بارك لنا في ما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان.

اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم.

اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة.

اللهم سلمنا رمضان، وسلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا.

اللهم أعنا على صيام نهاره، وقيام ليله، وبلغنا القدر يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا الله.

اللهم اجعلنا ربانيون لا رمضانيون.

اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان ولا تجعلنا من عباد رمضان اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور.

اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام.

اللهم بلغنا ليلة القدر، وارزقنا الفردوس الأعلى في الجنة.

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا يا كريم. اللهم تقبل منا الصيام والتهجد والقيام وقراءة القران.

اللهم اشفنا بالنوم اليسير وارزقنا السهر الطويل في طاعتك.

اللهم اجعلنا من المرحومين في أوله، والمغفور لهم في أوسطه، ومن العتقاء من النار في آخره يا ارحم الراحمين.

للهم إنا لك نعبد ولك نركع ونسجد وإياك ندعو ونحمد آمنا بك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك كان مَحْذُورا.

اللهم اجعلنا من المرحومين في أوله، والمغمور لهم في أوسطه، ومن العتقاء من النار في آخره يا ارحم الراحمين.