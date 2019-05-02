شاهد: الفنانة نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بصور جديدة

فاجآت المطربة والفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها في الوطن العربي بإطلالة مثيرة وطريفة بعد اعلانها الانتهاء من إجازة الامومة وعودتها لنشاطاتها الفنية.

واستعانت الفنانة اللبنانية بمجموعة من الفلاتر الموجودة على الهاتف لتمازح جمهورها، وتبدو من خلالها بشكل مختلف، وقامت ببعض الحركات الطفولية المناسبة للفيلتر الذي غير من ملامحها بشكل كبير.

ونالت الصور اعجاب الآلاف من متابعيها وترك عدد كبير من محبيها تعليقات طريفة مرحبة بعودتها الى السوشيال ميديا. وتساءل اخرون عن سبب نشرها لهذا الصور على غير عادتها.

يذكر أن نانسي عجرم تحدثت في لقاء صحافي قصير أكدته خلاله انها انهت اجازتها وتبدأ التحضير للأعماله الجديد، علما انها إلى الآن لم تنشر اي صورة لمولودتها الثالثة وتبقيها بعيدة عن وسائل الاعلام، حتى اللحظة.