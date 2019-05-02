شاهده كاملا: فيديو رنين البصري يتسبب بحالة من الجدل - فضيحة

أثار فيديو للفنانة العراقية رنين البصري حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل مكثف خلال الساعات الماضية.

من جهتها، ردت الفنانة البصري على تساؤولات جمهورها ، ومنتقديها على السوشيل ميديا ، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها على تطبيق "إنستغرام" .

Advertisements

وقالت في ما يشبه الاعتراف بصحة الفيديو: "اليوم نزلت هذا الفيديو ما أقول لكم إني أنا نجمة العالم تعرفني وما أحتاج"، متابعة: "تعرفون موقع الغيرة وهذي الأمور. ماكو واحد عنده تلفون وما تكون بيه أشياء عائلية".

وأضافت: "عندي أكثر من فيديو أنا وزوجي. كنا مسافرين في أربيل. العراق العظيم كله حافظ موديل بيتي. أكيد بفندق وأنا مسافرة. موعيب إنو مرا ورجال عايشين حياتهم"، لافتة إلى أنه تمت سرقة هاتفها".

وأرفقت المقطع المصور بالتعليق: "توضيح لمتابعيني بسبب كثرة الأسئلة، إلى كل من ساندني رسالة من القلب أحبك"، الأمر الذي حاز على تعاطف الكثيرين معها.