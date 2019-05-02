سبب وفاة الشيخ فتحي الصافي وموعد الجنازة في دمشق

أكدت وزارة الأوقاف السورية وفاة الشيخ فتحي الصافي ظهر اليوم الخميس بسبب تدهور صحته بعد علاج طويل ومعاناة من مرض السرطان، عن عمر 65 عاما.

وأكدت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا أن الشيخ فتحي الصافي أدخل إلى غرفة العناية المشددة بسبب تدهور صحته بعد علاج طويل ومعاناة من مرض السرطان.

وأضافت أن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ فتحي الصافي ستتم بعد صلاة الجمعة في جامع العثمان في العاصمة السورية دمشق.

وفتحي أحمد صافي عالم إسلامي سوري وكاتب ومدرّس في العلوم الشرعية من مواليد مدينة دمشق عام 1954 م. وهو إمام وخطيب جامع الحنابلة بدمشق, ومدرّس العلوم الشرعية في جامع كفرسوسة الكبير بدمشق وفي بعض المساجد الأخرى.