الفتاة المجمدة... قصة أثارت جدلًا في بريطانيا

سمح القضاء البريطاني، قبل سنوات بتجميد جثة فتاة مصابة بالسرطان بقرار من والدتها، ظنًا منها أنه في المستقبل قد يتوصل الأطباء لعلاج جديد لحالتها، فيعيدوها للحياة وتعيش عمرًا طويلًا، كفرصة أخرى لعيش الحياة التي سلبها منها المرض.

وتقدمت الأم بطلب للمحكمة التي رفضت الطلب لغرابته، وطالبت بتوضيح الأسباب، فما كان من الفتاة إلا إنها رسلت إيميل للمحكمة تقول فيه :

"تمت مطالبتي بتبرير رغبتي في هذا القرار غير العادي، أنا في الـ 14 من عمري ولا أريد أن أموت، لكني أعلم أني سأموت قريبًا أريد تجميد جثتي بعد الموت حتى أحصل على فرصة للحياة مرة أخرى، فقد يتوصل الأطباء لعلاج لحالتي في المستقبل، ويعيدونني إلى الحياة مرة أخرى، لا أريد أن يتم دفني تحت التراب، أريد أن أعطي لنفسي الفرصة في العلاج والحياة مجددًا، هذه هى أمنيتي الوحيدة.”

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بعد هذه الرسالة المؤثرة للغاية، توجه القاضي بيتر جاكسون المسؤول عن القضية إلى المستشفى لزيارة الفتاة، حيث ساءت حالتها في الأيام الأخيرة، لدرجة أنها لم تستطع حضور جلسة المحكمة.

ويقول جاكسون عن زيارته لها: "تأثرت بالشجاعة التي كانت تواجه بها أزمتها، وليس من المستغرب أن يكون هذا الطلب هو الوحيد من نوعه الذي يقدم إلى المحكمة في هذه البلاد وربما في العالم بأسره".