متابعة نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى..محافظة القاهرة..عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى يترقب ظهورها العديد من أولياء الأمور، للإطمنان على نتائج أبنائهم الطلبة، وقد إنتهت إمتحانات الصف الثالث الإبتدائى فى العديد من المحافظات وينتظر الطلبة ظهور نتائجهم بفارغ الصبر، ويزداد البحث خلال هذه الأيام على نتيجة الصف الثالث الإبتدائى، من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة لمحافظة القاهرة، الجدير بالذكر أن الإمتحانات مرت دون ورود أى شكوى من الطلبة حول صعوبة الإمتحانات، بل العكس فقد أشاد كل الطلبة والطالبات وأولياء اللأمور بمستوى الأسئلة التى جاءت فى الإمتحانات و التى جاءت معظمها فى مستوى الطالب المتوسط.

نتيجة الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى

الجميع فى إنتظار ظهور نتيجة الصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الثانى 2019، وذلك من خلال بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، وحاليا سوف يتم تصحيح أوراق الإمتحانات، وبعدها ستتم عمليات الرصد والمراجعة لكل أوراق الأمتحانات، تمهيداً لإعلان النتيجة

رابط نتيجة الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى

عند دخول الطالب على موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة فان الرابط لا يعمل الأن، لأن نتائج الصف الثالث لا تزال يتم التصحيح بها فى المدارس. وسنوافيكم دائما بكل روابط مواقع النتائج بالنسبة لسنوات النقل فى جميع المحافظات، ويمكن الحصول على النتائج عبر بوابة التعليم الاساسى فور ظهورها فى المدارس.

امتحانات الصف الثالث الابتدائى الفصل الدراسى الثانى، انتهت فى بعض المحافظات و من بينا بعض محافظات الصعيد و محافظة القاهرة والإسكندرية و خلال الاسبوع المقبل بقية المحافظات سوف تنتهى بها امتحانات الصف الثالث الابتدائى.

