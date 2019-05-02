ترقبوا نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى .. محافظة القاهرة .. بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الثالث الابتدائي يتطلع إلى معرفتها كثير من أولياء الأمور ممن لهم أبناء فى هذ الصف على بوابة التعليم الأساسى، والتى تعتبر من أهم سنوات مرحلة النقل الإبتدائية، لأن مناهج الصف الثالث الابتدائى مرحلة إنتقالية للطلاب، يشعر من خلاله الطالب أنه قد دخل فى منعطف الكبار، وخاصة مناهج الترم الأول فى الرياضيات واللغة العربية، وقد بدأت إمتحانات الصف الثالث الإبتدائى فى بداية شهر يناير، وإنتهت دون حدوث أى مشاكل فى اللجان أو شكاوى من الطلاب، وقد جاءت أكثر من تسعين فى المئة من أسئلة الإمتحانات سهلة جداً لمعظم الطلبة ذو المستوى العادى، بالإضافة لبعض الجزئيات البسيطة التى تقيس مستوى الطالب المتفوق.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثانى 2019

إنتهت جميع إمتحانات الصف الثالث الترم الثانى، وعلى الفور قد بدأت مباشرة عمليات تصحيح أوراق الإجابات فى كل مدارس محافظة القاهرة، على مستوى جميع الإدارات بالمحافظة، وستجرى بعدها مراجعة شاملة ودقيقة قبل أن يتم رصد الدرجات، وإعداد كشوف الناجحين، ثم يتم إعلان النتيجة لجميع طلاب الصف الثالث على بوابة التعليم الأساسى.

رابط نتيجة الصف الثالث الابتدائى

يمكن الأن لكل طلاب الصف الثالث الابتدائى نصف العام الإستعلام عن النتيجة لديهم من خلال هذا الرابط ، وذلك بمجرد إنتهاء عمليات التصحيح فى كل مدارس محافظة القاهرة، ونشر النتائج على بوابة التعليم الأساسى التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

طريقة التعرف على نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2018 الترم الثانى

وسنتابع معكم من خلال هذه الخطوات طريقة الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإبتدائى بكل سهولة من خلال هذه الخطوات:

أولا على الطالب أو ولى الأمر القيام بالدخول على هذا الموقع موقع بوابة التعليم الأساسي لوزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة من هنا.

ثانياً يقوم الطالب بإختيار نتيجة مرحلة التعليم الأساسي.

ثالث يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به الموجود بشهادة ميلاده

رابعا على الطالب إختيار الصف الدراسي، الثالث.

خامسا يقوم بإختيار العام الدراسي الثالث والفصل الدراسي الثانى

سادسا يقوم الطالب بالضغط على خانة“عرض النتيجة”.

سوف يتم رفع النتيجة على بوابة التعليم الأساسى، فى القريب العاجل وسنتابع معكم أولاً بأول.

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نتابع معكم اخبار ظهور النتيجة على مستوى محافظة القاهرة و يمكن الان التعرف عليها من خلال الظغط على الرابط.

انتهت امتحانات الصف الثالث الابتدائى، فى عدد كبير من المحافظات و من بين هذه المحافظات القاهرة والإسكندرية و محافظة قنا والقليوبية و بقية المحافظات ستنتهى بها الامتحانات الاسبوع المقبل.

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