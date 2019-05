ترقبوا نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 الترم الثانى .. محافظة القاهرة .. بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الثالث الابتدائي يتطلع إلى معرفتها كثير من أولياء الأمور ممن لهم أبناء فى هذ الصف على بوابة التعليم الأساسى، والتى تعتبر من أهم سنوات مرحلة النقل الإبتدائية، لأن مناهج الصف الثالث الابتدائى مرحلة إنتقالية للطلاب، يشعر من خلاله الطالب أنه قد دخل فى منعطف الكبار، وخاصة مناهج الترم الأول فى الرياضيات واللغة العربية، وقد بدأت إمتحانات الصف الثالث الإبتدائى فى بداية شهر يناير، وإنتهت دون حدوث أى مشاكل فى اللجان أو شكاوى من الطلاب، وقد جاءت أكثر من تسعين فى المئة من أسئلة الإمتحانات سهلة جداً لمعظم الطلبة ذو المستوى العادى، بالإضافة لبعض الجزئيات البسيطة التى تقيس مستوى الطالب المتفوق.

إنتهت جميع إمتحانات الصف الثالث الترم الثانى، وعلى الفور قد بدأت مباشرة عمليات تصحيح أوراق الإجابات فى كل مدارس محافظة القاهرة، على مستوى جميع الإدارات بالمحافظة، وستجرى بعدها مراجعة شاملة ودقيقة قبل أن يتم رصد الدرجات، وإعداد كشوف الناجحين، ثم يتم إعلان النتيجة لجميع طلاب الصف الثالث على بوابة التعليم الأساسى.

يمكن الأن لكل طلاب الصف الثالث الابتدائى نصف العام الإستعلام عن النتيجة لديهم من خلال هذا الرابط ، وذلك بمجرد إنتهاء عمليات التصحيح فى كل مدارس محافظة القاهرة، ونشر النتائج على بوابة التعليم الأساسى التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وسنتابع معكم من خلال هذه الخطوات طريقة الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإبتدائى بكل سهولة من خلال هذه الخطوات:

سوف يتم رفع النتيجة على بوابة التعليم الأساسى، فى القريب العاجل وسنتابع معكم أولاً بأول.

نتابع معكم اخبار ظهور النتيجة على مستوى محافظة القاهرة و يمكن الان التعرف عليها من خلال الظغط على الرابط.

انتهت امتحانات الصف الثالث الابتدائى، فى عدد كبير من المحافظات و من بين هذه المحافظات القاهرة والإسكندرية و محافظة قنا والقليوبية و بقية المحافظات ستنتهى بها الامتحانات الاسبوع المقبل.

