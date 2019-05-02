التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2019.. أسماء 34 مدرسة مصرية يابانية تدخل الخدمة

التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2019 ننشرها لكم من خلال هذا المقال، كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، فى تصريحات له أعلن عن بدء التقديم للمدارس المصرية اليابانية بداية من هذا العام 2018، مؤكدا أن الوزارة استلمت 26 مدرسة مصرية يابانية تم تجهيزها بالفعل من أصل 45 مدرسة ستكون جاهزة فى الشهور المقبلة قبل الموعد المحدد، تمهيدا لبدء استقبال العام الدراسي الجديد 2018/2019، وبناء على تصريحات طارق شوقى وزير التعليم فان التقديم للمدارس اليابانية، سيكون باذن الله فى هذا الصيف ان شاء الله، والدراسة فى هذه المدارس ستبدأ فى سبتمبر المقبل مع بقية المدارس الحكومية.

الشروط الجديدة لقبول الطلاب بالمدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الشروط التالية للتقدم للمدارس المصرية اليابانية:

1) أولا سوف يتم قبول الأطفال المصريين فى المدارس اليابانية الجديدة وسيكون ذلك من سن أربع سنوات على أن يكون قد تمهم أقل تقدير في شهر أكتوبر 2018.

2) وأنه سيكون هناك حصر كامل للطلاب المتقدمين ليقوموا بالإلتحاق بالمدرسة اليابانية، بحيث يتم فرزهم وستكون أولوية الاختيار للطفل الذى يكون أكبر سنا ولكن بعد بعد اجتياز جميع الشروط للالتحاق بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال، بشرط ألا يكون عمر الطفل يبلغ الخمس سنوات.

3) على الأشخاص المتقدمين الالتزام بالسن المطلوب لكل مرحلة من مراحل المدرسة المصرية اليابانية.

4) جميع مديريات التربية والتعليم ستبدأ بتلقى طلبات الالتحاث ابتدا من 15 فبراير

5) وسوف تعلن النتيجة يوم 15/7 سنويًا وسوف سيتم إظهار النتائج الأخري التي لم يتم الإعلان عنها وذلك فى اليوم الأول من شهر سبتمبر.

6) لم يتم تحديد المصروفات بعد للمدارس اليابانية ولكن ربما تكون من الفين الى أربعة ألاف جنيه كما تم تحديده العام الماضى.

موعد بدء الدراسة في المدارس اليابانية 2018 قررت وزارة التربية والتعليم، أن تتدأ الدراسة في المدارس اليابانية المصرية فىشهر سبتمبر المقبل العام الدراسى 2018/2019، مع المدارس الحكومية والخاصة، موعد التقديم في المدارس اليابانية 2018 وسوف يبدأ التسجيل والتقديم للالتحاق بالمدارس اليابانية 2018 بداية من يوم 15 من شهر فبراير الجاري، ومن المتوقع أن تخصص وزارة التربية والتعليم موقعا إلكترونيا عبر الإنترنت للتقديم في تلك المدارس. مصروفات المدارس اليابانية المصرية 2018 وفقا للمستندات المرفقة أعلاه، فأن المصروفات الدراسية للمدارس اليابانية المصرية تبدأ من 2000 جنيه وحتى 4000 جنيه بزيادة 7% سنويا وفقا للنطاق الجغرافي والمنطقة التي تتواجد فيها المدرسة، وينتهي العام الدراسي في 30 يونيو من كل عام، كما أن اليوم الدراسي ينتهي بعد انتهاء اليوم العادي، نظرا لقيام الطلبة بالعديد من الأنشطة المفيدة على مدار اليوم. حددت الوزارة عدة شروط وأركان فى المناهج فىالنقاط التالية: – ان تكون مناهج دراسية متطورة. – أن تكون لغة اجنبية متميزة. – يكون هناك بناء شخصية. – هناك تعليم متميز. Advertisements – مدرسة تحقق السعادة. – معلم متميز ومدرب. – الفصول الدراسية واسعة. – كثافة قليلة. – خدمات و مرافق. – أنشطة فنية ورياضية متميزة. المدارس اليابانية موعد وشروط التقديم وأسماء وعناوين المدارس اليابانية في مصر مسلسل المحافظة المركز / القسم المرحلة التعليمية عدد الفصول 1 أسوان مركز أسوان أساسي 22 2 أسوان مركز أدفو أساسي 11 3 أسوط مدينة أسيوط الجديدة أساس 22 4 الإسكندرية قسم المنتزه أساسي 22 5 الإسكندرية مدينة برج العرب أساسي 22 6 الإسكندرية مدينة برج العرب من الحضانة للثانوي 14 7 الإسماعيلية قسم القنطرة شرق من الحضانة للثانوي 28 8 الإسماعيلية قسم ثان الإسماعيلية أساسي 22 9 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 10 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 11 البحيرة قسم غرب المطرية أساسي 11 12 البحيرة مركز أبو المطامير أساسي 11 13 البحيرة حوش عيسى أساسي 11 14 الجيزة قسم أول 6 أكتوبر من الحضانة للثانوي 11 15 الجيزة قسم ثان 6 أكتوبر أساسي 11 16 الجيزة قسم الشيخ زايد أساسي 11 17 الدقهلية مركز بني عبيد أساسي 22 18 الدقهلية قسم جمصة أساسي 11 19 الدقهلية من الحضانة للثتنوي 14 20 الدقهلية قسم ميت غمر من الحضانة للثانوي 28 21 السويس قسم فيصل أساسي 11 22 الشرقية كفر صقر أساسي 22 23 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 24 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 25 الغربية قسم ثان طنطا أساسي 22 26 الغربية المحلة الكبرى أساسي 11 27 الغربية سمنود أساسي 11 28 الفيوم مدينة الفيوم الجديدة أساسي 22 29 الفيوم مركز سنورس أساسي 22

تحديث

أعلنت وزارة التربية والتعليم على موقع الرسمى عن فتح باب التقدم للمدارس اليابانية، وستكون قيمة المصروفات فى هذه المدارس عشرة ألاف جنيه، وسيكون اللغة المستخدمة فى هذه المدارس اللغة العربية، ونشرت وزارة ااتعليم رابط التقديم للمدارس اليابانية من هنا وقد تقرر أن يكون قبول الطلاب فيها بالصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية.

يكون التقدم للقبول بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة https://ejs4students.moe.gov.eg/

نتيجة القبول في المدارس اليابانية 2018 الأستاذ أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أكد فى تصريحات له أن نتيجة التقدم في المدارس اليابانية المصرية للعام الدراسي الحالى 2018، سوف تٌعلن عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، و سوف يتم رفعها علىر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي. أسماء 34 مدرسة مصرية يابانية تدخل الخدمة ننشر لكم أسماء 34 مدرسة مصرية يابانية، وأماكنها، وهى التى تم الاتفاق عليها لتبدأ العام الدراسى بدلا من 45 مدرسة. هناك حالة من القلق بين أهالى الأطفال وذلك بسبب تأخر ظهور نتيجة القبول بالمدارس المصرية اليابانية، رغم اقتراب بدء العام الدراسي فى هذه المدارس 22 سبتمبر2018. للتعرف على موقف أبنائكم من القبول من هنا: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت قبول 13 ألف و240 طفلا فى 34 مدرسة يابانية أعلنت وزارة التربية و التعليم بمصر عن بدء التقدم للمدارس اليابنية فى جميع فروعها بمصر، و ذلك بالنسبة لمرحلة رياض الاطفال و الصف الاول الابتدائى.

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